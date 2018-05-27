На Донбассе за сутки погиб один военный, еще 4 ранены

Боевики 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один военный, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия. В частности, противник осуществил провокации в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Активные боевые действия продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, Объединенные силы уничтожили командно-наблюдательный пункт боевиков. Противник понес потери - 4 погибших и 5 раненых.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали снайпера боевиков.