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На Донбассе за сутки погиб один военный, еще 4 ранены

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один военный, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия. В частности, противник осуществил провокации в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Активные боевые действия продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, Объединенные силы уничтожили командно-наблюдательный пункт боевиков. Противник понес потери - 4 погибших и 5 раненых.

 

Ранкове зведення на 7.00 27 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Ситуація в районі проведення операції...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 26 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали снайпера боевиков.

 

Боевики обстреливают подконтрольные Украине районы вглубь до 30 км, - Турчинов
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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