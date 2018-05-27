На Донбасі за добу загинув один військовий, ще 4 поранено

Бойовики 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу в результаті бойових дій загинув один військовий, ще четверо отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.
Повідомляється, що бойовики за добу 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї. Зокрема, противник здійснив провокації в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське в Луганській області. Активні бойові дії тривали також у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка та Широкине.
"Під час бойових дій за минулу добу загинув один і отримали поранення четверо наших військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними розвідки, Об'єднані сили знищили командно-спостережний пункт бойовиків. Противник поніс втрати - 4 загиблих і 5 поранених.
Ранкове зведення на 7.00 27 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Ситуація в районі проведення операції...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 26 травня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі ліквідували снайпера бойовиків.