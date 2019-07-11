На Донбассе за сутки погиб один военный, 9 ранены

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 10 июля ранены семь оккупантов

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 июля вооруженные формирования России 42 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб, 7 получили ранения и двое - боевое травмирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Марьинки, Каменки, Новотроицкого, окрестности Старогнатовки, Павлополя, Песков, Березового, Широкино, Гранитного, Красногоровки, Богдановки, Водяного, Николаевки, окраины Тарамчука и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 20 раз: вблизи Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Луганского, окраины Южное, Золотого-3, Попасной и Новоалександровки, а также в районе населенного пункта Золотое-4, Новозвановки, вблизи Хутора Вильного, Новолуганского и Зайцево.

По данным разведки, 10 июля семь оккупантов ранены.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Тарамчука и Водяного; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - около Новолуганского, Зайцево и Луганского.

Напомним, 10 июля автоколонна председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко попала под обстрел в районе южной окраины Гранитного.