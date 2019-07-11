На Донбасі за добу загинув один військовий, 9 поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 10 липня поранено сім окупантів

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 10 липня збройні формування Росії 42 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, 7 отримали поранення та двоє - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, околиці Старогнатівки, Павлополя, Пісків, Березового, Широкиного, Гранітного, Красногорівки, Богданівки, Водяного, неподалік Миколаївки, околиці Тарамчука та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 20 разів: поблизу Кримського, Причепилівки, Новотошківського, Луганського, околиці Південного, Золотого-3, Попасної та Новоолександрівки, а також у районі населеного пункту Золоте-4, Новозванівки, поблизу Хутора Вільного, Новолуганського та Зайцевого.

За даними розвідки, 10 липня сім окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - біля Тарамчука та Водяного; у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Новолуганського, Зайцевого та Луганського.

Нагадаємо, 10 липня автоколона голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка потрапила під обстріл в районі південної околиці Гранітного.