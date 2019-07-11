ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу загинув один військовий, 9 поранено

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 07:42
На Донбасі за добу загинув один військовий, 9 поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 10 липня поранено сім окупантів

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 10 липня збройні формування Росії 42 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, 7 отримали поранення та двоє - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, околиці Старогнатівки, Павлополя, Пісків, Березового, Широкиного, Гранітного, Красногорівки, Богданівки, Водяного, неподалік Миколаївки, околиці Тарамчука та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 20 разів: поблизу Кримського, Причепилівки, Новотошківського, Луганського, околиці Південного, Золотого-3, Попасної та Новоолександрівки, а також у районі населеного пункту Золоте-4, Новозванівки, поблизу Хутора Вільного, Новолуганського та Зайцевого.

За даними розвідки, 10 липня сім окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - біля Тарамчука та Водяного; у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Новолуганського, Зайцевого та Луганського.

Нагадаємо, 10 липня автоколона голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка потрапила під обстріл в районі південної околиці Гранітного. 

У Німеччині засудили бойовика "ДНР" На Донбасі при обстрілі поранений мирний житель
Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся