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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 07:33
На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 14 января четыре оккупанта погибли, трое получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил 14 января российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Faceebook.

Боевики обстреляли позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Чермалыка, из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия - возле Песков и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского, из гранатометов - в районе населенного пункта Крымское", - говорится в сообщении

По данным разведки, 14 января четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

Кроме того, в течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное и в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из автоматических гранатометов - вблизи поселка Новоалександровка.

Напомним, вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают грубо нарушать договоренности, предусмотренные Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

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Темы: Новости ООС
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