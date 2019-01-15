На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 14 січня чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення

У районі проведення операції Об'єднаних сил 14 січня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Faceebook.

Бойовики обстріляли позиції наших військ з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї у районі населеного пункту Новомихайлівка, з гранатометів - поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу Старогнатівки, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Чермалик, з великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Тарамчук, з гранатометів та стрілецької зброї - в районі Пісків та з гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля Водяного.

"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі Гладосового, двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі Новотошківського, з гранатометів - в районі населеного пункту Кримське", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 14 січня чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення.

Крім того, протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог відкривав вогонь з гранатометів в районі селища Славне та в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з автоматичних гранатометів - поблизу селища Новоолександрівка.

Нагадаємо, збройні формування РФ та їхні найманці продовжують грубо порушувати домовленості, що передбачені Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння.