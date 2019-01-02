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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 07:44
На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, четверо ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 1 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Опорные пункты украинских войск обстреливали из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении и из БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутораВильный и Новотошковского на луганском направлении.

"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные предпринимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 1 января один оккупант был уничтожен, четыре получили ранения.

В течение нынешних суток враг огонь не открывал.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Напомним, в конце декабря 2018 года российско-оккупационные войска не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в семь населенных пунктов на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
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