Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в 7 населенных пунктов

Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Наблюдатели Миссии ОБСЕ не смогли попасть в 7 населенных пунктов

Российско-оккупационные войска не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в семь населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным отчета СММ ОБСЕ, наблюдателями 7 раз было зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в работе Миссии.

Как сообщается, 29 декабря боевики отказали патрулю СММ ОБСЕ в пересечении блокпоста вблизи поселка Староласпа (Донецкая область). Также, в том же районе, но вблизи Мичурина, противник приказал патрулю наблюдателей Миссии покинуть пределы населенного пункта. Того же дня в пунктах пропуска на границе возле Северного и Изварино российские наемники снова приказали патрулю Миссии покинуть эти районы.

Кроме того, подобные нарушения фиксировались наблюдателями Миссии на дороге вблизи Кременца, что вблизи Донецка. Российский наемник позволил наблюдателям пересечь блокпост только после осмотра прицепа автомобиля.

Отмечается, что 30 декабря, двое оккупантов в очередной раз не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи населенного пункта Заиченко на северо-востоке от Донецка.

"Также боевики не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к поселку Пикузы и в южном - к населенному пункту Саханка на северо-востоке от Мариуполя. В обоих случаях оккупанты ссылались на так называемую "безопасность СММ", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сегодня, 1 января, стал главой ОБСЕ, в январе посетит Донбасс.