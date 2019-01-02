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На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 07:44
На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 1 січня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, поранено двох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook

Опорні пункти українських військ були обстріляні з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на маріупольському напрямку та з БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на луганському напрямку.

"У зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було знищено, чотири отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року російсько-окупаційні війська не пустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до семи населених пунктів на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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