На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 1 січня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, поранено двох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на маріупольському напрямку та з БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на луганському напрямку.

"У зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було знищено, чотири отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року російсько-окупаційні війська не пустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до семи населених пунктів на Донбасі.