На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Разведка сообщила, что было уничтожено 2 оккупантов, еще трое получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил 1 января российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня, применяя вооружения, что запрещено Минскими соглашениями, один украинский военный погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что враг вел огонь из минометов калибра 82 мм по украинским позициям в районе населенного пункта Гнутове Мариупольского направления. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Новоташківське.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщили в ООС.

В ответ на провокации российско-оккупационных войск подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. Разведка сообщает, что было уничтожено два боевика, еще трое получили ранения.

Напомним, Украина усилила контроль на границе на период праздников. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора.