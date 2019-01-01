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На Донбасі за добу загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 19:08
На Донбасі за добу загинув один український військовий
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Розвідка повідомила, що було знищено 2 окупантів, ще троє отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил 1 січня російські окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню, застосовуючи озброєння, що заборонено Мінськими угодами, один український військовий загинув. Про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм по українським позиціям в районі населеного пункту Гнутове Маріупольського напрямку. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Новоташківське. 

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - повідомили в ООС.

У відповідь на провокації російсько-окупаційних військ підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засобі. Розвідка повідомляє, що було знищено два бойовика, ще троє отримали поранення.

На Донбасі за добу загинув один український військовий

Нагадаємо, Україна посилила контроль на кордоні на період свят. Здійснюватиметься поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору.

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