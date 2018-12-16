На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, один ранен

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 15 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в том числе вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг, в частности, открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям ВСУ недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенного пункта Станица Луганска на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, возле Чермалыка, Гнутово, Лебединского на Мариупольском направлении

"В результате боевых действий один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, по данным ООН, в результате вооруженных действий на востоке Украины количество мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, за этот период восемь получили ранения, а двое погибли в результате взрыва мин.