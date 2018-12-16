На Донбасі за добу загинув один український військовий, одного поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи у тому числі озброєння, заборонене Мінськими угодами, один український військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог, зокрема, відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях ЗСУ неподалік населеного пункту Кримське на Луганському напрямку та в районі селищ Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку та позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку, біля Чермалика, Гнутового, Лебединського на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок бойових дій один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, за даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем, за цей період вісім отримали поранення, а двоє загинули внаслідок вибуху мін.