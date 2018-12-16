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На Донбасі за добу загинув один український військовий, одного поранено

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 07:54
На Донбасі за добу загинув один український військовий, одного поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи у тому числі озброєння, заборонене Мінськими угодами, один український військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог, зокрема, відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях ЗСУ неподалік населеного пункту Кримське на Луганському напрямку та в районі селищ Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку та позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку, біля Чермалика, Гнутового, Лебединського на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок бойових дій один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу загинув один український військовий, одного поранено

Нагадаємо, за даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем, за цей період вісім отримали поранення, а двоє загинули внаслідок вибуху мін.

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Теми: Новини ООС
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