На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Новости Происшествия 10.08.2018 - 07:25
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС

В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского. В районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток, 10 августа, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил 10 августа не зафиксировано.

По данным разведки, одного боевика уничтожены, четыре получили ранения.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого 9 августа боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих.

На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены
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