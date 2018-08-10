На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Боевики на Донбассе за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС

В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского. В районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток, 10 августа, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил 10 августа не зафиксировано.

По данным разведки, одного боевика уничтожены, четыре получили ранения.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого 9 августа боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих.