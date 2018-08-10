На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено

Бойовики на Донбасі за добу 45 разів обстрілювали позиції ООС

Внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі 9 серпня загинув один військовий, ще двох поранено. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції ООС у Facebook.

За даними штабу, бойовики за добу 45 разів обстрілювали позиції ООС, у тому числі тричі із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ООС біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського. У районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

Упродовж поточної доби, 10 серпня, бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил 10 серпня не зафіксовано.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, чотири дістали поранення.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив про те, що в районі Золотого 9 серпня бойовики підбили авто з військовими. У результаті обстрілу загинув один військовий і ще один отримав поранення.

За його словами, в районі Золотого в результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.