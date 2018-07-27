На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, - ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 27 июля 2018 года, погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Военный погиб в ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва. С 7:00 до 18:00 боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино", - сообщают в ООС.





Напомним, 27 июля правоохранители из состава ООС прекратили незаконное производство горюче-смазочных материалов в Донецкой области.

Указано, что на предприятии ООО "М", расположенном в районе проведения ООС, сотрудники спецподразделения ГФС совместно с работниками СБУ провели следственные действия. Они провели обыск офисных помещений и производственных мощностей. В ходе работы установили факт незаконного производства горюче-смазочных материалов с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство.