На Донбасі за добу загинув один український військовий, - ООС

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 27 липня 2018 року, загинув один український військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Військовий загинув у ході проведення інженерної розвідки, внаслідок підриву. Від 7:00 до 18:00 бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль та Широкине", - повідомляють у ООС.





Нагадаємо, 27 липня правоохоронці зі складу ООС припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів у Донецькій області.

Вказано, що на підприємстві ТОВ "М", розташованому у районі проведення ООС, співробітники спецпідрозділу ДФС спільно з працівниками СБУ провели слідчі дії. Вони провели обшук офісних приміщень та виробничих потужностей. У ході роботи встановлено факт незаконного виробництва пально-мастильних матеріалів з використанням обладнання, яке забезпечує їхнє масове виробництво.