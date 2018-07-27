На Донбасі припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів, - ООС

Новини Надзвичайні події 27.07.2018 - 13:03
Фото: завод, який виробляв паливно-мастильні матеріали (www.facebook.com/pressjfo.new)
Фото: завод, який виробляв паливно-мастильні матеріали (www.facebook.com/pressjfo.new)

Було вилучено 94 тони паливно-мастильних матеріалів

Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ООС у своєму Facebook.

Вказано, що на підприємстві ТОВ "М", розташованому у районі проведення ООС, співробітники спецпідрозділу ДФС спільно з працівниками СБУ провели слідчі дії.

На Донбасі припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів, - ООС

"Правоохоронці провели обшук офісних приміщень та виробничих потужностей. У ході роботи встановлено факт незаконного виробництва пально-мастильних матеріалів з використанням обладнання, яке забезпечує масове їх виробництво", - сказано у повідомленні.

На Донбасі припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів, - ООС
На Донбасі припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів, - ООС
 

Фото: завод

Крім того під час обшуку силовики знайшли та вилучили чорнову документацію, комп’ютерну техніку, 94 тони паливно-мастильних матеріалів та майновий комплекс з лінією виробництва пально-мастильних матеріалів.

"Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 12,5 млн гривень. За результатами проведених заходів вищезазначені товарно-матеріальні цінності вилучені та передані на відповідальне зберігання до прийняття законного рішення", - додали в прес-центрі ООС.

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Теги:  Донецьк,  Донбас,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС