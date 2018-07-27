На Донбасі припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів, - ООС

Було вилучено 94 тони паливно-мастильних матеріалів

Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ООС у своєму Facebook.

Вказано, що на підприємстві ТОВ "М", розташованому у районі проведення ООС, співробітники спецпідрозділу ДФС спільно з працівниками СБУ провели слідчі дії.

"Правоохоронці провели обшук офісних приміщень та виробничих потужностей. У ході роботи встановлено факт незаконного виробництва пально-мастильних матеріалів з використанням обладнання, яке забезпечує масове їх виробництво", - сказано у повідомленні.

Фото: завод

Крім того під час обшуку силовики знайшли та вилучили чорнову документацію, комп’ютерну техніку, 94 тони паливно-мастильних матеріалів та майновий комплекс з лінією виробництва пально-мастильних матеріалів.

"Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 12,5 млн гривень. За результатами проведених заходів вищезазначені товарно-матеріальні цінності вилучені та передані на відповідальне зберігання до прийняття законного рішення", - додали в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, голова Міноборони Степан Полторак звільнив причетних до розкрадання палива в Одесі посадових осіб.

Як писало РБК-Україна, Міністерство оборони України буде ретельно перевіряти якість палива, яке поставляється військовим в зону бойових дій на Донбасі.