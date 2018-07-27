На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, один ранен

Боевики 32 раза открывали огонь в районе проведения ООС

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 26 июля, боевики 32 раза открывали огонь по силам ВСУ, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Тяжелое вооружение в течение суток не применялось.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалика и Широкино, вблизи Гнутового применяли противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении штаба.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки два оккупанта погибли, еще два получили ранения.

Напомним, в Дружковке (Донецкая область) в рамках операции Объединенных сил при участии СБУ задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".