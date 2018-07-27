На Донбасі за добу загинув один український військовий, одного поранено

Бойовики 32 рази відкривали вогонь у районі проведення ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж минулої доби, 26 липня, бойовики 32 рази відкривали вогонь по силах ЗСУ, один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Важке озброєння протягом доби не застосовувалося.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика та Широкиного, поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети", - йдеться у повідомленні штабу.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар’їнки, та Широкиного.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів загинуло, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, у Дружківці (Донецька область) у рамках операції Об’єднаних сил за участю СБУ затримали 44-річного місцевого жителя за підозрою в участі в незаконних збройних формуваннях "ДНР".