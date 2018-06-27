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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще 2 ранены

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 12:44
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

За сутки на Донбассе было ликвидировано 3 боевиков, еще 5 ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 26 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 2 ранены. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие активных боевых действий один наш защитник погиб и 2 военнослужащих ВСУ получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 30 прицельных обстрелов, украинские военные 20 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, по данным разведки, за сутки на Донбассе было ликвидировано 3 боевиков, еще 5 ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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