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Червоний хрест закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 19:43
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)

МКЧХ готовий виступити нейтральним посередником для реалізації цього плану

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МКЧХ.

"Критична цивільна інфраструктура повинна бути захищена під час конфлікту - це чітко закріплено в міжнародному гуманітарному праві. Насосні та фільтрувальні станції, електростанції, лікарні та школи не можуть бути військовими мішенями", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Эшлиманн.

Крім того, якщо сторони конфлікту погодяться зі створенням таких зон, МКЧХ готовий виступити в якості нейтрального посередника для реалізації цього плану.

Нагадаємо, також раніше Міністерство закордонних справ України закликало Росію до створення "зони безпеки" вздовж українсько-російського кордону.

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Теги публікації: Донбас, Красный Крест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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