Червоний хрест закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі

МКЧХ готовий виступити нейтральним посередником для реалізації цього плану

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МКЧХ.

"Критична цивільна інфраструктура повинна бути захищена під час конфлікту - це чітко закріплено в міжнародному гуманітарному праві. Насосні та фільтрувальні станції, електростанції, лікарні та школи не можуть бути військовими мішенями", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Эшлиманн.

Крім того, якщо сторони конфлікту погодяться зі створенням таких зон, МКЧХ готовий виступити в якості нейтрального посередника для реалізації цього плану.

Нагадаємо, також раніше Міністерство закордонних справ України закликало Росію до створення "зони безпеки" вздовж українсько-російського кордону.