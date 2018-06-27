На Донбасі за добу загинув один український військовий, ще 2 поранено

За добу на Донбасі було ліквідовано 3 бойовиків, ще 5 поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 26 червня 2018 року, загинув один український військовий, ще 2 поранено. Про це у ході брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Внаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув та 2 військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень. Їх було оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 30 прицільних обстрілів, українські військові 20 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, за даними розвідки, за добу на Донбасі було ліквідовано 3 бойовиків, ще 5 поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі.