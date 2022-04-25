На Донбассе за сутки отбито шесть атак. Уничтожено 40 единиц техники и 2 самолета

В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС .

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной. Он отметил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.

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