На Донбассе за сутки отбито шесть атак. Уничтожено 40 единиц техники и 2 самолета
В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.
Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной. Он отметил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.
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