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На Донбассе за сутки отбито шесть атак. Уничтожено 40 единиц техники и 2 самолета

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 22:17
На Донбассе за сутки отбито шесть атак. Уничтожено 40 единиц техники и 2 самолета Фото: на Донбассе за сутки отбито шесть атак (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной. Он отметил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.

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