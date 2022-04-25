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На Донбасі за добу відбито шість атак. Знищено 40 одиниць техніки та 2 літака

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 22:17
На Донбасі за добу відбито шість атак. Знищено 40 одиниць техніки та 2 літака Фото: на Донбасі за добу відбито шість атак (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розкрив деталі вибуху в окупованій Кремінній. Він зазначив, що в результаті хлопку знесло половину будівлі, в якій знаходилися окупанти та їхні пособники.

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