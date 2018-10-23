На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 22 жовтня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції, українські військові 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

"За добу жоден український захисник не загинув і не був поранений", - повідомив Праута.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 11 годину 23 жовтня на Донбасі обстрілів не зафіксовано, ситуація цілком контрольована українськими військовими.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що воєнну складову збройного конфлікту на Донбасі можна зупинити "упродовж однієї години". Таку думку висловив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. Він також вважає, що відбудова Донбасу займе тривалий час.

Додамо, за даними української розвідки, проросійські бойовики на окупованому Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для облаштування військових полігонів.