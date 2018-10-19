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Боевики на Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов, - ГУР

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 13:30
Фото: боевики на Донбассе (gennadiydubovoy.livejournal.com)
Фото: боевики на Донбассе (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Командование боевиков на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки "армейских корпусов"

Боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

Как отметил представитель оборонного ведомства, по данным Главного управления разведки, командование боевиков на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки "армейских корпусов". В частности, предполагается осуществлять подготовку на постоянной основе и это требует дополнительных территорий для размещения военных и тренировки.

"Противник увеличивает количество и расширяет площадь районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала октября "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск", - сообщил Праута.

Как отметили в Минобороны, соответствующие действия боевиков вызвали многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений среди местного населения против оккупационного режима РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня на Донбассе в результате обстрелов ранения получил один украинский военный.

Добавим, вчера президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины.

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