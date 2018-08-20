На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Боевики 20 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 19 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

В целом за 19 августа боевики 20 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий потерь в рядах сил ООС нет.

Кроме того, Гуцуляк сообщил, что по состоянию на утро 20 августа, боевики трижды открывали огонь по подразделениям ООС на Донецком направлении. В частности, под обстрелы попали украинские позиции возле Широкино и Лебединского. Никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведение операции объединенных сил за прошедшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - из вооружения БМП.