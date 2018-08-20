Бойовики за добу 20 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) минулої доби, 19 серпня, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, на окремих напрямках - із озброєння БМП. Втрат серед українських військових немає.

"Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби, 20 серпня, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції українських військових в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.

За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 19 серпня з 08:00 до 18:00 бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України.