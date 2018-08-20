На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Бойовики 20 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, за минулу добу, 19 серпня 2018 року, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. Про це у ході брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Загалом за 19 серпня бойовики 20 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок бойових дій втрат у лавах сил ООС немає.

Крім того, Гуцуляк повідомив, що станом на ранок 20 серпня бойовики тричі відкривали вогонь по підрозділам ООС на Донецькому напрямку. Зокрема, під обстріли потрапили українські позиції біля Широкиного та Лебединського. Ніхто з українських військових не постраждав.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції об’єднаних сил минулої доби, 19 серпня, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, важке озброєння не застосовувалося.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, на окремих напрямках - із озброєння БМП.