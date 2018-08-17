На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Вчера боевики 30 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 16 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, за 16 августа боевики 30 раз обстреливали силы ООС, украинские военные открывали огонь в ответ.

"Потерь в течение минувших суток в результате боевых действий среди украинских военных нет", - заявил он.

Также в Минобороны отметили, что по состоянию на утро 17 августа на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в частности, из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь в рядах военных с начала текущих суток нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Также сообщалось, что в Луганской области недалеко от населенного пункта Березовское во время мониторинга ситуации в районе линии разведения наблюдателями ОБСЕ, боевики обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ).