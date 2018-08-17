На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Вчора бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 16 серпня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначили у Міноборони, за 16 серпня бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Втрат протягом минулої доби внаслідок бойових дій серед українських військових немає", - заявив він.

Також у Міноборони зазначили, що станом на ранок 17 серпня на Донбасі було зафіксовано вже 11 обстрілів українських позицій, зокрема зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат у лавах військових з початку поточної доби немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Також повідомлялося, що у Луганській області неподалік населеного пункту Березівське під час моніторингу ситуації у районі лінії розведення спостерігачами ОБСЄ, бойовики обстріляли безпілотникСпеціальної моніторингової місії (СММ).