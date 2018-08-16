На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

На Донбассе зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 16 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, в частности один раз боевики открывали огонь из тяжелого вооружения.

По данным штаба, боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, БМП, стрелкового оружия и пулеметов. Под обстрелами оказались Красногоровка, Луганское и Крымское. Также отмечается, что из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе Луганского.

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что силы ООС зафиксировали на Донбассе за 15 августа 4 пролета беспилотников боевиков. Боевики на Донбассе продолжали вести разведку украинских позиций.

Отметим, по словам командующего ОС Сергея Наева, с начала операции объединенных сил на Донбассе в мае 2018 года военные задержали 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.