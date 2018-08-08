На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Боевики за сутки 36 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По информации Минобороны, вчера боевики 36 раз обстреливали украинские позиции, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

"В результате боевых действий 7 августа потерь среди украинских защитников нет", - сообщил он.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, на Донбассе вчера украинские военные ликвидировали трех боевиков, еще девять были ранены.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. По словам Волкера, Россия не хочет, чтобы мир видел тот кризис, который она создала на Донбассе.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе оккупанты активизировали подготовку к очередному призыву местного населения.