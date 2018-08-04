На Донбассе оккупанты активизировали подготовку к очередному призыву местного населения

Для этого оккупационными администрациями вносятся изменения в так называемое "законодательство"

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения. Об этом в ходе брифинга собщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Мужчин призывают для прохождения так называемой военной службы в составе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. Для этого российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в так называемое "законодательство" в отношении призыва и прохождения военной службы.

"При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, которые временно находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что в то же время оккупанты под видом проведения учений интенсивно оборудуют на территории полигонов 1, 2 АК ВС РФ новые площадки для развертывания дополнительных пунктов приема личного состава.

Напомним, в Минобороны сообщили, что на Донбассе с начала суток украинские военные зафиксировали восемь прицельных обстрелов со стороны боевиков.