На Донбассе оккупанты активизировали подготовку к очередному призыву местного населения

Новости Происшествия 04.08.2018 - 14:51
Фото: боевик ЛНР (dnr-news.com)
Фото: боевик ЛНР (dnr-news.com)

Для этого оккупационными администрациями вносятся изменения в так называемое "законодательство"

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения. Об этом в ходе брифинга собщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Мужчин призывают для прохождения так называемой военной службы в составе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. Для этого российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в так называемое "законодательство" в отношении призыва и прохождения военной службы.

"При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, которые временно находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что в то же время оккупанты под видом проведения учений интенсивно оборудуют на территории полигонов 1, 2 АК ВС РФ новые площадки для развертывания дополнительных пунктов приема личного состава.

Напомним, в Минобороны сообщили, что на Донбассе с начала суток украинские военные зафиксировали восемь прицельных обстрелов со стороны боевиков.

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Теги:  Донбасс,  агрессия РФ,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС