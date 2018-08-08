На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Бойовики за добу 36 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 серпня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За інформацією Міноборони, вчора бойовики 36 разів обстрілювали українські позиції, зокрема 5 разів із важкого озброєння.

"Внаслідок бойових дій 7 серпня втрат серед українських захисників немає", - повідомив він.

Крім того, у Міноборони зазначили, що за даними розвідки, на Донбасі вчора українські військові ліквідували трьох бойовиків, ще дев’ять було поранено.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер повідомляв, що Російська Федерація і її війська регулярно блокують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. За словами Волкера, Росія не хоче, щоб світ бачив ту кризу, яку вона створила на Донбасі.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі окупанти активізували підготовку до чергового призову місцевого населення.