Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Боевики продолжают обстреливать силы ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия, - штаб

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

Боевики продолжают обстреливать позиции операции объединенных сил (ООС) на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 22 июня 2018 года, боевики 27 раз обстреливали силы ООС, в частности 8 раз боевики применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Боевики за прошедшие сутки обстреливали украинские позиции в районах Новотошковского, Верхнеторецкого, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Лебединского.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет", - говорится в сообщении.

 

Ранкове зведення на 7:00 23 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 23 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе в течение дня, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

В районе ООС боевики за сутки 5 раз использовали для разведки беспилотными, - штаб На Донбассе с начала года пострадали 111 гражданских, - Хуг
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь