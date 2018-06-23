Боевики продолжают обстреливать силы ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия, - штаб

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

Боевики продолжают обстреливать позиции операции объединенных сил (ООС) на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 22 июня 2018 года, боевики 27 раз обстреливали силы ООС, в частности 8 раз боевики применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Боевики за прошедшие сутки обстреливали украинские позиции в районах Новотошковского, Верхнеторецкого, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Лебединского.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе в течение дня, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.