На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (из открытых источников)

Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 12 декабря украинские военные не пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районе Крымского, Чермалыка, Старогнатовки Авдеевки и Тарамчука. Также сообщается, что противник применял минометы, гранатометы различных систем и пулеметы.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - отметили в штабе.

С утра противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм в районе Гнутово, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предлагает представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря.

Накануне на подконтрольную Украине территорию передали более 40 осужденных из ОРЛО.