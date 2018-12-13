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На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 08:28
На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (з відкритих джерел)

Бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 12 грудня українські військові не постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції в районі Кримського, Чермалика, Старогнатівки Авдіївки і Тарамчука. Також повідомляється, що противник застосовував міномети, гранатомети різних систем і кулемети.

"В результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав", - зазначили в штабі.

З ранку противник відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі Гнутового, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна пропонує представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня.

Напередодні на підконтрольну Україні територію передали більше 40 засуджених з ОРЛО.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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