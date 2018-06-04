На Донбассе за сутки ликвидированы 4 боевика, - ООС

за прошедшие сутки, 3 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Активные боевые действия продолжались на Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях. По позициям украинских защитников в районах населенных пунктов Новотороїцьке, Гнутове и Лебединское враг вел огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, а по защитникам Авдеевки и Зайцевого применил миномет 82-го калибра. Прицельный снайперский огонь оккупанты открывали по украинским подразделениям вблизи Павлополя, что на Мариупольском направлении. Контрснайперськими мерами подразделения Об'объединенных сил заставили врага прекратить огонь. В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера вечером, около 21:00 из пушек калибра 152мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Боевики в очередной раз пытались вести огонь именно по жилым кварталам запугивая местное население. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Во время боевых действий в минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет. Зато, по данным разведки, четырех оккупантов было уничтожено. Текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 04:30 противник применил 82мм минометы в районе населенного пункта Зайцевое. После адекватного ответа оружие оккупантов замолчала. Во время обстрела наших позиций из гранатомета, наводчик-оператор солдат Юрий Смолярчук занял свое место в боевой машине пехоты. Быстро, оценив обстановку, открыл огонь из пулемета боевой машины по огневой точке оккупантов. Умело используя штатное оружие, Юрий Смолярчук заставил противника прекратить обстрелы. На участке, где его подразделение занимает оборону, до конца суток враг огонь больше не открывал. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Сотрудники Национальной полиции Украины, со склада В'объединенных сил, во время профилактических мероприятий на железнодорожном вокзале города Лисичанск проверили личные вещи подозрительного гражданина. У него обнаружили и изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, 2 запалы к гранатам, металлический нож и марихуану. Как выяснилось, задержанный находился в розыске за грабеж и убийство. В течение прошлой недели военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил проверили более 27 тысяч граждан и более двух десятков тысяч автомобилей. В итоге работы гвардейцев по улучшению правопорядка задержаны 14 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди них 6 человек за связи с незаконными вооруженными формированиями российско-террористических войск. Всех задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 18 тысяч человек и почти 5 тысяч транспортных средств. Двадцать шестерым лицам отказано в пропуске через линию разграничения. Также вчера, на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое», что на Донетчине, нарядом Государственной пограничной службы Украины со склада В'объединенных сил, во время осмотра автомобиля, было обнаружено контрабанду - серо-зеленое вещество растительного происхождения (около 20 бутылок объемом полтора литра), которая была спрятана в топливном баке. Гражданин задержан и передан правоохранительным органам. Возбуждено уголовное производство. Другого гражданина, который пытался перенести через линию разграничения наркотическое вещество тоже задержаны пограничниками со склада Об'объединенных сил и передано в Национальной полиции Украины. Следует отметить, что на выполнение распоряжения Командующего об'объединенных сил продолжается реализация целого комплекса мероприятий по пресечению контрабанды в районе проведения операции О'объединенных сил. Вчера, из Северодонецка, что на Луганщине в ожоговый центр Харькова медицинским вертолетом В'объединенных сил эвакуированы двух гражданских пациентов. По обращению военно-гражданской администрации Луганщины Командующий об'объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв немедленно принял решение о направлении медицинского вертолета для экстренной эвакуации пострадавших ради спасения их жизни. Менее чем за полчаса после обращения за помощью, вертолет с пациентами в сопровождении представителей военно-медицинской службы взлетел в направлении Харькова. Об'объединенные силы в очередной раз не словом, а делами подтверждают свои намерения относительно помощи местному населению, сохранению более всего самого ценного - их жизни и здоровья. Вчера, состоялась встреча Командующего объединенных сил Сергея Наєва с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Стороны обсудили ход операции О'объединенных сил, основные проблемы и угрозы на пути к установлению мира в регионе. Военнослужащие Объединенных сил доставили от волонтеров гуманитарную помощь в район населенного пункта Екатериновка. Саперные подразделения Вооруженных Сил Украины из состава Об'объединенных сил выполнили задачи по разминированию поселка Южный, что на окраине Горловки. Подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины находились в резерве и к разминированию не привлекались из-за отсутствия гарантий со стороны российско-оккупационных войск относительно безопасности их работы. Военные саперы после завершения разминирования населенного пункта от неразорванных снарядов террористов уничтожили взрывоопасные предметы в ближайшем карьере. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.