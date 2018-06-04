Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе офицеры РФ направляют подчиненных вести обстрелы на передовой за алкоголизм, - ГУР

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 13:05
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Командование РФ на Донбассе продолжает мероприятия по поддержанию контролируемой напряженности вдоль линии разграничения

На оккупированном Донбассе офицеры Российской Федерации (РФ) направляют подчиненных вести обстрелы на передовой за алкоголизм. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По информации разведки, командование РФ на Донбассе продолжает мероприятия по поддержанию контролируемой напряженности вдоль линии разграничения.

В частности, за употребление алкоголя и наркотиков военных РФ отправляют на передовую с приказом обстреливать позиции украинских подразделений.

"В ходе проведения контрснайперських мер российские офицеры в качестве так называемой "приманки" используют подчиненных, которые систематически употребляют алкоголь или наркотические вещества. Нарушителей направляют на передовую с приказом обстреливать позиции подразделений Объединенных сил для обнаружения снайперов в случае открытия ими огня в ответ", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 3 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий.

Без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек, - Черныш На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top