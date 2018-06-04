На Донбассе офицеры РФ направляют подчиненных вести обстрелы на передовой за алкоголизм, - ГУР

Командование РФ на Донбассе продолжает мероприятия по поддержанию контролируемой напряженности вдоль линии разграничения

На оккупированном Донбассе офицеры Российской Федерации (РФ) направляют подчиненных вести обстрелы на передовой за алкоголизм. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По информации разведки, командование РФ на Донбассе продолжает мероприятия по поддержанию контролируемой напряженности вдоль линии разграничения.

В частности, за употребление алкоголя и наркотиков военных РФ отправляют на передовую с приказом обстреливать позиции украинских подразделений.

"В ходе проведения контрснайперських мер российские офицеры в качестве так называемой "приманки" используют подчиненных, которые систематически употребляют алкоголь или наркотические вещества. Нарушителей направляют на передовую с приказом обстреливать позиции подразделений Объединенных сил для обнаружения снайперов в случае открытия ими огня в ответ", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 3 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий.