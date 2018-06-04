На Донбасі за добу ліквідовано 4 бойовиків, - ООС

Минулої доби, 3 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Активні бойові дії тривали на Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках. По позиціях українських захисників в районах населених пунктів Новотороїцьке, Гнутове та Лебединське ворог вів вогонь зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, а по захисникам Авдіївки і Зайцевого застосував міномет 82-го калібру. Прицільний снайперський вогонь окупанти відкривали по українським підрозділам поблизу Павлополя, що на Маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами підрозділи Об'єднаних сил змусили ворога припинити вогонь. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері, близько 21:00 з гармат калібру 152мм був обстріляний населений пункт Талаківка. Бойовики вкотре намагалися вести вогонь саме по житлових кварталах залякуючи місцеве населення. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає. Натомість, за даними розвідки, чотирьох окупантів було знищено. Поточної доби, 4 червня, обстановка на лінії зіткнення залишається без змін. Близько 04:30 противник застосував 82мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве. Після адекватної відповіді зброя окупантів замовкла. Під час обстрілу наших позицій з гранатомету, навідник-оператор солдат Юрій Смолярчук зайняв своє місце в бойовій машині піхоти. Швидко, оцінивши обстановку, відкрив вогонь з кулемета бойової машини по вогневій точці окупантів. Вміло використовуючи штатну зброю, Юрій Смолярчук змусив противника припинити обстріл. На ділянці, де його підрозділ займає оборону, до кінця доби ворог вогонь більше не відкривав. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Працівники Національної поліції України, зі складу Об'єднаних сил, під час профілактичних заходів на залізничному вокзалі міста Лисичанськ перевірили особисті речі підозрілого громадянина. У нього виявили та вилучили 2 корпуси гранати РГД-5, 2 запали до гранат, металевий ніж та марихуану. Як з’ясувалося, затриманий перебував у розшуку за грабіж та вбивство. Протягом минулого тижня військовослужбовці Національної гвардії України на блокпостах у районі проведення операції Об’єднаних сил перевірили понад 27 тисяч громадян та більше двох десятків тисяч автомобілів. У підсумку роботи гвардійців щодо покращення правопорядку затримано 14 громадян за підозрою в порушені українського законодавства. Серед них 6 осіб за зв’язки із незаконними збройними формуваннями російсько-терористичних військ. Усіх затриманих осіб передано співробітникам Національної поліції України. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 18 тисяч осіб та майже 5 тисяч транспортних засобів. Двадцять шістьом особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Також вчора, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке», що на Донеччині, нарядом Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил, під час огляду автомобіля, було виявлено контрабанду - сіро-зелену речовину рослинного походження (близько 20 пляшок об’ємом півтора літри), яка була схована у паливному баку. Громадянина затримано та передано правоохоронним органам. Порушено кримінальне провадження. Іншого громадянина, який намагався перенести через лінію розмежування наркотичну речовину теж затримано прикордонниками зі складу Об'єднаних сил та передано до Національної поліції України. Слід зазначити, що на виконання розпорядження Командувача об'єднаних сил триває реалізація цілого комплексу заходів щодо припинення контрабанди в районі проведення операції Об'єднаних сил. Вчора, із Севєродонецька, що на Луганщині до опікового центру Харкова медичним вертольотом Об'єднаних сил евакуйовано двох цивільних пацієнтів. За зверненням військово-цивільної адміністрації Луганщини Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв негайно прийняв рішення про направлення медичного вертольота для екстреної евакуації постраждалих заради спасіння їхнього життя. Менш ніж за півгодини після звернення за допомогою, вертоліт з пацієнтами у супроводі представників військово-медичної служби злетів у напрямку Харкова. Об'єднані сили вкотре не словом, а справами підтверджують свої наміри щодо допомоги місцевому населенню, збереженню понад усе найціннішого - їх життя та здоров’я. Вчора, відбулась зустріч Командувача об’єднаних сил Сергія Наєва з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон. Сторони обговорили хід операції Об'єднаних сил, основні проблеми та загрози на шляху до встановлення миру в регіоні. Військовослужбовці Об’єднаних сил доставили від волонтерів гуманітарну допомогу у район населеного пункту Катеринівка. Саперні підрозділи Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил виконали завдання із розмінування селища Південне, що на околицях Горловки. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій України перебували у резерві та до розмінування не залучалися через відсутність гарантій з боку російсько-окупаційних військ щодо безпеки їхньої роботи. Військові сапери після завершення розмінування населеного пункту від нерозірваних снарядів терористів знищили вибухонебезпечні предмети у найближчому кар’єрі. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.