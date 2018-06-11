На Донбассе за сутки ликвидированы 3 боевиков, еще 7 ранены, - ООС

на Протяжении прошлых суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Противник в очередной раз, не соблюдая Минских договоренностей, пытался ослабить оборону наших подразделений на отдельных направлениях. Активная оборона позиций Объединенных сил не позволила противнику реализовать свои враждебные планы. В целом российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения. Разведкой отмечается пополнение боекомплекта к артиллерии и минометов противника во всей полосе. Также отмечено прибытие так называемого реактивной системы залпового огня собственного производства террористов «Чебурашка» на Мариупольский направление, где планируется осуществить ее применения оккупантами. Противовоздушной обороной Об'объединенных сил зафиксировано шесть попыток применения противником беспилотных летательных аппаратов. Как и ранее, основными из них были БПЛА типа «Орлан-10» российского производства. В акватории Азовского моря средствами противодесантной обороны Об'объединенных сил отслеживалось в течение минувших суток перемещение двух малых ракетных кораблей Российской федерации за 40 километров от Бердянска. В Луганской области активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошківське, где враг применил минометы. Во время боя одного нашего защитника было ранено. Стойко держали оборону и поражали огневые точки противника также защитники Опросного, что на Донецком направлении. Больше накалялась ситуация на Мариупольском направлении, вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское. На протяжении темного времени суток противник постоянно провоцировал минометов по нашим позициям защитников Мариуполя. Во время боев два морских пехотинца получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Огневые точки противника были быстро выявлены и подавлены. По уточненным данным разведки, в результате ведения активной обороны, за прошедшие сутки 3-х оккупантов уничтожено и 7 ранены. По состоянию на 11.00 часов утра потерь наших военнослужащих нет. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. На Донетчине разведчик боевиков сдался правоохранительным органам, предоставляет свидетельство Национальной полиции Украины. Получив первое боевое задание от оккупационных войск, житель Донецка вышел на позиции украинских военных вблизи поселка Пески, чтобы добровольно сдаться. Мужчина рассказал, что неделю назад вступить в ряды российско-оккупационных войск он согласился за высокую заработную плату. Имея задание разведать место расположения, численность личного состава и имеющееся вооружение украинских военных в районе поселка Пески, мужчина осознал лживые обещания наемников и решил сдаться украинским властям. Продолжается следствие относительно участия гражданина в незаконных вооруженных формированиях и рассматривается вопрос об увольнении задержанного от уголовной ответственности. В течение прошлой недели военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил на блокпостах в районе проведения операции проверили более 30 тысяч гражданин и около 27 тысяч автомобилей. В результате проявленной бдительности и решимости гвардейцы задержали 18 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди них 2-х человек задержали по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями российско-террористических войск по статье (Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований) и еще 6 человек по подозрению в правонарушениях по другим уголовным статьям. Кроме этого, 10 человек были задержаны за совершение административных правонарушений. Всех задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало около 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч транспортных средств. 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. С целью выявления документов выданных «самопровозглашенными республиками» продолжается работа представителей Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, из состава Объединенных сил. Сегодня, 11 июня, военнослужащими Объединенных сил обеспечено отправку тридцати детей из учебного заведения населенного пункта Тошкивка на отдых к побережью Азовского моря. Сертификат на оздоровление и отдых детей от Командующего Об'объединенных сил было вручено школьникам 30 мая. Вчера, 10 июня, обеспечена работа представителей волонтерских организаций для оказания гуманитарной помощи местному населению Крымского и Верхньоторецького. С целью оказания помощи пострадавшему гражданскому населению поселков Уманское, Невельське и Водяное обеспечена работа представителей международных организаций. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.