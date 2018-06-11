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В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 12:45
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

За минувшие сутки на Донбассе ликвидирован один боевик, еще трое ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 июня 2018 года, ранены трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 10 июня, на Донбассе зафиксировано 32 обстрела со стороны боевиков, украинские военные 20 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий трое наших защитников получили ранения. Раненых военнослужащих срочно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки ликвидирован один боевик, еще трое ранены.

Напомним, ранее о трех раненых украинских военных сообщали в пресс-центре ООС.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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