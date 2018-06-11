На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 7 поранено, - ООС

Упродовж минулої доби, 10 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону наших підрозділів на окремих напрямках. Активна оборона позицій Об’єднаних сил не дозволила противнику реалізувати свої ворожі плани. Загалом російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів із застосуванням важкого озброєння. Розвідкою відмічається поповнення боєкомплекту до артилерії та мінометів противника у всій смузі. Також відмічено прибуття так званого реактивної системи залпового вогню власного виробництва терористів «Чебурашка» на Маріупольський напрямок, де планується здійснити її застосування окупантами. Протиповітряною обороною Об'єднаних сил зафіксовано шість спроб застосування противником безпілотних літальних апаратів. Як і раніше, основними з них були БПЛА типу «Орлан-10» російського виробництва. У акваторії Азовського моря засобами протидесантної оборони Об'єднаних сил відстежувалося протягом минулої доби переміщення двох малих ракетних кораблів Російської федерації за 40 кілометрів від Бердянська. На Луганщині активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, де ворог застосував міномети. Під час бою одного нашого захисника було поранено. Стійко тримали оборону та вражали вогневі точки противника також захисники Опитного, що на Донецькому напрямку. Найбільше загострювалася ситуація на Маріупольському напрямку, поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське. Упродовж темної пори доби противник постійно провокував обстрілами по нашим позиціям захисників Маріуполя. Під час боїв два морських піхотинця отримали поранення та були госпіталізовані. Їхньому життю нічого не загрожує. Вогневі точки противника були швидко виявлені та подавлені. За уточненими даними розвідки, в результаті ведення активної оборони, минулої доби 3-х окупантів знищено та 7 поранено. Станом на 11.00 годину ранку втрат наших військовослужбовців немає. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На Донеччині розвідник бойовиків, що здався правоохоронним органам, надає свідчення Національній поліції України. Отримавши перше бойове завдання від окупаційних військ, житель Донецька вийшов на позиції українських військових поблизу селища Піски, щоб добровільно здатися. Чоловік розповів, що тиждень тому вступити до лав російсько-окупаційних військ він погодився за високу заробітну плату. Маючи завдання розвідати місце розташування, чисельність особового складу та наявне озброєння українських військових в районі селища Піски, чоловік усвідомив брехливі обіцянки найманців та вирішив здатися українській владі. Триває слідство щодо участі громадянина в незаконних збройних формуваннях та розглядається питання щодо звільнення затриманого від кримінальної відповідальності. Протягом минулого тижня військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил на блокпостах у районі проведення операції перевірили понад 30 тисяч громадянин та близько 27 тисяч автомобілів. У результаті проявленої пильності та рішучості гвардійці затримали 18 громадян за підозрою в порушені українського законодавства. Серед них 2-ох осіб затримали за підозрою у зв’язках із незаконними збройними формуваннями російсько-терористичних військ за статтею (Створення не передбачуваних законом воєнізованих або збройних формувань) та ще 6 чоловік за підозрою в правопорушеннях за іншими кримінальними статтями. Крім цього, 10 осіб були затримані за вчинення адміністративних правопорушень. Усіх затриманих осіб передано співробітникам Національної поліції України. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 20 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. З метою виявлення документів виданих «самопроголошеними республіками» продовжується робота представників Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України, зі складу Об’єднаних сил. Сьогодні, 11 червня, військовослужбовцями Об’єднаних сил забезпечено відправку тридцяти дітей з навчального закладу населеного пункту Тошківка на відпочинок до узбережжя Азовського моря. Сертифікат на оздоровлення та відпочинок дітей від Командувача Об'єднаних сил було вручено школярам 30 травня. Вчора, 10 червня, забезпечено роботу представників волонтерських організацій для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню Кримського та Верхньоторецького. З метою надання допомоги постраждалому цивільному населенню селищ Уманське, Невельське та Водяне забезпечено роботу представників міжнародних організацій. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.