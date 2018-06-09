На Донбассе за сутки ликвидировано 3 боевиков, еще 16 ранены, - ООС

Ситуация в районе операции О'объединенных сил за прошедшие сутки остается контролируемой, с признаками обострения на Світлодарському и Мариупольском направлениях. #ООС #операція_ОС #брифинг Об'объединенные силы, подтверждая свои мирные намерения продолжали вести только оборонительные действия и совершенствовать в инженерном отношении свои позиции. Вместе с тем, противник, грубо нарушал Минские договоренности, продолжает обострять обстановку в районе населенных пунктов Новотошківське и Крымское. Так, на протяжении прошлых суток, при поддержке огня артиллерии и минометов, противник пытался вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, которые ведут оборону вдоль Бахмутской трассы и на подступах к Крымскому. Боевые действия продолжались преимущественно светлой поры суток. В ходе боев трое наших воинов были ранены. Противник получал достойный ответ. Ни одного клочке нашей земли не было потеряно. Подразделения Об'объединенных сил в полном объеме готовы к выполнению задач и устойчиво удерживают занимаемые позиции. Не спокойной была ситуация и на Мариупольском направлении, где противник 17 раз открывал прицельный огонь по нашим позициям. Дважды, при поддержке огня артиллерии, пытался завладеть нашими опорными пунктами в районе населенного пункта Водяное. В ходе боя одного нашего военнослужащего были ранены. Также противник продолжает вести огонь с позиций, которые находятся на участках разведение. Так, вчера утром, враг открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов с района отвода, вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области. Вследствие вражеского огня один военнослужащий был ранен. Об'объединенные силы в полном объеме придерживаются всех соглашений. Это касается и районов отвода. Но, вместе с тем, Объединенные силы дают и будут давать адекватный ответ на любые попытки оккупантов вести огонь по нашим защитникам и мирным жителям. По данным разведки, в течение 8 июня уничтожено 3-х и ранены 16 оккупантов. Поездом 8 июня также выявлено четыре случая применения противником беспилотных летательных аппаратов с целью уточнения позиций подразделений Об'объединенных сил на Попаснянском и Авдеевском направлениях. Средствами радиоэлектронной борьбы Об'объединенных сил применение БПЛА было прекращено. Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськими мерами угроза была быстро ликвидирована. Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях было ранено еще одного военнослужащего. Все раненые эвакуированы в больницы. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни бойцов ничего не угрожает. Отмечается усиление проведения противником информационных провокаций с целью запугивания жителей оккупированных территорий. Также такими акциями противник пытается поддерживать среди боевиков террористических группировок надлежащий уровень дисциплины, который в последнее время, особенно на передовых позициях, значительно снизился. Оккупанты активно распространяют слухи о якобы подготовке наступления В'объединенных сил на отдельных направлениях. Для усиления информационного влияния враг систематически прибегает к обстрелов своих позиций и мирных населенных пунктов, в частности на оккупированных территориях. В очередной раз подчеркиваем, что позиция командования Об'объединенных сил остается неизменной. Об'объединенные силы не ведут огонь по населенным пунктам и мирным жителям. 8 июня Объединенными силами в полной мере выполнены все условия для проведения восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 7 часов утра 9 июня работы на ДФС начались в плановом порядке. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следует отметить, что командованием Об'объединенных сил усилены профилактические мероприятия на автостанциях и железнодорожных вокзалах, отделениях почты. Деятельность правоохранителей направлена на недопущения утечки оружия, боеприпасов и взрывчатки на мирную территорию Украины. Так, на одном из отделений «Новой почты» в городе Счастье предствниками военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил обнаружено и изъято патроны различного калибра в почтовом отправлении. Патроны направлены на экспертизу. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало около 20 тысяч человек и свыше 6 тысяч транспортных средств. 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. За вчерашний день Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада Об'днаних сил во время осмотра личных вещей гражданин и их транспортных средств, изъято незаконных товаров на общую сумму почти 15 тысяч гривен. По 8 июня, военнослужащими Объединенных сил доставили гуманитарную помощь от общественных организаций в район населенного пункта Старый Айдар. Оказана гуманитарная помощь, проведены медицинские и психологические консультации для гражданского населения с участием представителей международной благотворительной организации в поселке Карловка, Очеретино и Каменка. Вчера, 8 июня, в Мариуполе торжественно восстановлено движение на участке железнодорожного пути между Мариуполем и Волновахой. Указанные мероприятия проводятся при непосредственном участии Об'объединенных сил и в дальнейшем приобретут еще более мощного развития. Объединенные силы обязательно завоюют мир для Украины на каждом участке украинской земли. В каждый освобожденный населенный пункт придут украинская власть и верховенство права. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.