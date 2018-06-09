На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 16 поранено, - ООС

Ситуація в районі операції Об'єднаних сил за минулу добу залишається контрольованою, з ознаками загострення на Світлодарському та Маріупольському напрямках. #ООС #операція_ОС #брифінг Об'єднані сили, підтверджуючи свої мирні наміри продовжували вести лише оборонні дії та удосконалювати в інженерному відношенні свої позиції. Разом з тим, противник, грубо порушував Мінські домовленості, продовжує загострювати обстановку в районі населених пунктів Новотошківське та Кримське. Так, упродовж минулої доби, за підтримки вогню артилерії та мінометів, противник намагався витіснити із займаних позицій наші підрозділи, що ведуть оборонні дії уздовж Бахмутської траси та на підступах до Кримського. Бойові дії тривали переважно світлої пори доби. У ході боїв трьох наших воїнів було поранено. Противник отримував гідну відповідь. Жодного клаптику нашої землі не було втрачено. Підрозділи Об'єднаних сил в повному обсязі готові до виконання завдань та стійко утримують займані позиції. Не спокійною була ситуація й на Маріупольському напрямку, де противник 17 разів відкривав прицільний вогонь по нашим позиціям. Двічі, за підтримки вогню артилерії, намагався оволодіти нашими опорними пунктами в районі населеного пункту Водяне. У ході бою одного нашого військовослужбовця було поранено. Також противник продовжує вести вогонь з позицій, які знаходяться на ділянках розведення. Так, вчора зранку, ворог відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів з району відведення, що поблизу населеного пункту Петрівське на Донеччині. Унаслідок ворожого вогню одного військовослужбовця було поранено. Об'єднані сили в повному обсязі дотримуються всіх угод. Це стосуються й районів відведення. Але, разом з тим, Об’єднані сили дають і будуть давати адекватну відповідь на будь-які спроби окупантів вести вогонь по нашим захисникам та мирним мешканцям. За даними розвідки, упродовж 8 червня знищено 3-х та поранено 16 окупантів. Потягом 8 червня також виявлено чотири випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів з метою уточнення позицій підрозділів Об'єднаних сил на Попаснянському та Авдіївському напрямках. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил застосування БПЛА було припинено. Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами загроза була швидко ліквідована. Під час бойових дій минулої доби на інших напрямках було поранено ще одного військовослужбовця. Всі поранені евакуйовані до шпиталів. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Життю бійців нічого не загрожує. Відмічається посилення проведення противником інформаційних провокацій з метою залякування мешканців окупованих територій. Також такими акціями противник намагається підтримувати серед бойовиків терористичних угруповань належний рівень дисципліни, який останнім часом, особливо на передових позиціях, значно знизився. Окупанти активно поширюють чутки про нібито підготовку до наступу Об'єднаних сил на окремих напрямках. Для посилення інформаційного впливу ворог систематично вдається до обстрілів своїх позицій та мирних населених пунктів, зокрема на окупованих територіях. Вкотре наголошуємо, що позиція командування Об'єднаних сил залишається незмінною. Об'єднані сили не ведуть вогонь по населеним пунктам та мирним жителям. 8 червня Об’єднаними силами повною мірою виконані всі умови для проведення відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Станом на 7 годину ранку 9 червня роботи на ДФС розпочалися у плановому порядку. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Слід зазначити, що командуванням Об'єднаних сил посилено профілактичні заходи на автостанціях та залізничних вокзалах, відділеннях пошти. Діяльність правоохоронців спрямована на недопущення витоку зброї, боєприпасів і вибухівки на мирну територію України. Так, на одному з відділень «Нової пошти» в місті Щастя предствниками військової служби правопорядку спільно із співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил виявлено та вилучено набої різного калібру у поштовому відправленні. Набої направлено на експертизу. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 20 тисяч осіб та понад 6 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За вчорашній день Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’днаних сил під час огляду особистих речей громадянин та їх транспортних засобів, вилучено незаконних товарів на загальну суму майже 15 тисяч гривень. За 8 червня, військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу від громадських організацій в район населеного пункту Старий Айдар. Надано гуманітарну допомогу, проведено медичні та психологічні консультації для цивільного населення за участю представників міжнародної благодійної організації в селищі Карлівка, Очеретине та Кам’янка. Вчора, 8 червня, в Маріуполі урочисто відновлено рух на ділянці залізничної колії між Маріуполем та Волновахою. Зазначені заходи проводяться за безпосередньої участі Об'єднаних сил та в подальшому набудуть ще більш потужного розвитку. Об’єднані сили обов’язково здобудуть мир для України на кожній ділянці української землі. У кожний звільнений населений пункт прийдуть українська влада та верховенство права. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.