Боевики проводят перепись населения на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

О переписи населения жителей оккупированных территорий предупреждали через местные СМИ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведения оккупационной "властью" самопровозглашенных республик на Донбассе переписи населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения. В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями.

Рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили Миссии, что перепись населения была хорошо проанонсирована в СМИ, и что жители также получали SMS-сообщения.

Того же дня в Голубовку (бывший Кировск; неподконтролен правительству) и Лозовском (неподконтрольный правительству) двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи.

Напомним, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала отвести войска из ряда населенных пунктов оккупированного Донбасса.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным ООН, за более чем пять лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.