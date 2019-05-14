На Донбассе за сутки боевики 9 раз обстреляли украинских военных

С начала суток 13 мая боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, боевики вели обстрелы в районе населенных пунктов Лебединское, Богдановка, Новостроїцьке, Марьинка, Новотошковськое, Луганское и Станица Луганская.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали. По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение суток, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травму один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов.

РБК-Украина писало, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Оббъединенных сил в течение недели обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей.